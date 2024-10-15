В Польше проверяют НОК страны из-за растрат на ОИ в Париже

По информации источника, PKOL подозреваются в нецелевом расходовании государственных средств, выделенных на участие польских спортсменов в Олимпиаде. Инициатором проверки стал министр спорта и туризма Польши Славомир Нитрас. Он считает, что в польскую олимпийскую делегацию за счет спортсменов, тренеров, спарринг-партнеров были включены спортивные чиновники и члены их семей, присутствие которых на Играх не имело оснований.