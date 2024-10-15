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В Польше проверяют НОК страны из-за растрат на ОИ в Париже

Инспекторы Верховной контрольной палаты Польши вошли в штаб-квартиру Олимпийского комитета Польши (PKOL) для проверки расходов во время летних Игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает RMF.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, PKOL подозреваются в нецелевом расходовании государственных средств, выделенных на участие польских спортсменов в Олимпиаде. Инициатором проверки стал министр спорта и туризма Польши Славомир Нитрас. Он считает, что в польскую олимпийскую делегацию за счет спортсменов, тренеров, спарринг-партнеров были включены спортивные чиновники и члены их семей, присутствие которых на Играх не имело оснований.

Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже завершились 11 августа. Сборная Польши завоевала одну золотую, четыре серебряные и пять бронзовых медалей. Это худший результат польских спортсменов на летних Олимпиадах с 1956 года.