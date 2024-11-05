«Дал леща». Дегтярев — о том, как отговорил сына бросить карате

«Я сына своего в свое время отговорил бросить карате. Старшего зовут Петр. Он мне благодарен, потому что он уже в 14 лет черный пояс получил. Сейчас в Москве продолжает занятия, а черный пояс остался в Хабаровске. Так что надо заниматься. Что ему сказал, когда он хотел бросить? Да леща дал ему — и все. А как иначе? Я же отец», — сказал министр спорта во время выступления.