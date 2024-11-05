«Дал леща». Дегтярев — о том, как отговорил сына бросить карате

5 ноября Михаил Дегтярев выступил на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые», который организован Российским обществом «Знание».
«Я сына своего в свое время отговорил бросить карате. Старшего зовут Петр. Он мне благодарен, потому что он уже в 14 лет черный пояс получил. Сейчас в Москве продолжает занятия, а черный пояс остался в Хабаровске. Так что надо заниматься. Что ему сказал, когда он хотел бросить? Да леща дал ему — и все. А как иначе? Я же отец», — сказал министр спорта во время выступления.
Ранее Олег Матыцин занимал пост министра спорта с января 2020 года. Он не вошел в новый состав правительства, которое было сформировано в мае этого года. Министром спорта стал экс-губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Карате вошло в программу Олимпийских игр в Токио-2020, но уже в Париже в 2024 году карате не было представлено в программе Олимпиады.