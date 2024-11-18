Дегтярев заявил о сближении с МОК в вопросе возвращения России

«Диалог с МОК ведется непублично, по разным каналам, я встречаюсь с международными чиновниками на нейтральных площадках. Сближение позиций началось, вы, наверное, заметили изменения в риторике. Я считаю, что пора заканчивать обвинения и оскорбления, надо начать сближение нашего олимпийского комитета с МОК.



Сегодня рекомендации допускать в нейтральном статусе незаконные с юридической точки зрения, но оттого, что мы сто раз скажем, как в анекдоте, “ежики и суслики”, ничего не изменится. Я юрист по второму образованию, меня окружают сильнейшие юристы, в ОКР мы тоже усилимся, дай бог, и будем двигаться», — сказал Дегтярев.