Трентон
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дегтярев заявил о сближении с МОК в вопросе возвращения России

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о начале процесса сближения с МОК в вопросе участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Об этом сообщает РИА Новости.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Сегодня Дегтярев выступал на Всероссийском форуме новых медиа в Москве.

«Диалог с МОК ведется непублично, по разным каналам, я встречаюсь с международными чиновниками на нейтральных площадках. Сближение позиций началось, вы, наверное, заметили изменения в риторике. Я считаю, что пора заканчивать обвинения и оскорбления, надо начать сближение нашего олимпийского комитета с МОК.

Сегодня рекомендации допускать в нейтральном статусе незаконные с юридической точки зрения, но оттого, что мы сто раз скажем, как в анекдоте, “ежики и суслики”, ничего не изменится. Я юрист по второму образованию, меня окружают сильнейшие юристы, в ОКР мы тоже усилимся, дай бог, и будем двигаться», — сказал Дегтярев.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян и белорусов от турниров по рекомендации МОК. На Олимпиаде в Париже выступили только 15 российских спортсменов в нейтральном статусе.