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Глава ВАДА подтвердил, что будет баллотироваться на третий срок

Поляк Витольд Банька возглавляет Всемирное антидопинговое агентство с 1 января 2020 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Витольд Банька сообщил, что в очередной раз намерен участвовать в выборах главы ВАДА.

«Я хочу подтвердить то, что уже говорил в этом году. Мы с вице-президентом Ян Ян собираемся продолжить нашу миссию и будем баллотироваться на следующие три года. Считаю, что мы усилили систему в последние годы», — приводит слова польского специалиста РИА Новости.

Также 40-летний Банька отметил, что допинговая система остается неидеальной и требует усовершенствования. Он считает, что способен сделать систему лучше. Нынешний срок полномочий истекает в конце 2025 года. Выборы президента ВАДА пройдут 29 мая 2025 года.

Витольд Банька — бывший легкоатлет со специализацией в беге на короткие дистанции. В 2007 году он стал бронзовым призером чемпионата мира в эстафете 4×400 метров. Банька занял должность главы ВАДА в 2020 году, сменив на этом посту шотландца Крейга Риди, в ноябре 2022 года поляк был переизбран на новый срок.