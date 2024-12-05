Глава ВАДА подтвердил, что будет баллотироваться на третий срок

«Я хочу подтвердить то, что уже говорил в этом году. Мы с вице-президентом Ян Ян собираемся продолжить нашу миссию и будем баллотироваться на следующие три года. Считаю, что мы усилили систему в последние годы», — приводит слова польского специалиста РИА Новости.