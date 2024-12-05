Глава ВАДА подтвердил, что будет баллотироваться на третий срок

Витольд Банька сообщил, что в очередной раз намерен участвовать в выборах главы ВАДА.
«Я хочу подтвердить то, что уже говорил в этом году. Мы с вице-президентом Ян Ян собираемся продолжить нашу миссию и будем баллотироваться на следующие три года. Считаю, что мы усилили систему в последние годы», — приводит слова польского специалиста РИА Новости.
Также 40-летний Банька отметил, что допинговая система остается неидеальной и требует усовершенствования. Он считает, что способен сделать систему лучше. Нынешний срок полномочий истекает в конце 2025 года. Выборы президента ВАДА пройдут 29 мая 2025 года.
Витольд Банька — бывший легкоатлет со специализацией в беге на короткие дистанции. В 2007 году он стал бронзовым призером чемпионата мира в эстафете 4×400 метров. Банька занял должность главы ВАДА в 2020 году, сменив на этом посту шотландца Крейга Риди, в ноябре 2022 года поляк был переизбран на новый срок.