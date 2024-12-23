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Дональд Трамп заявил, что не допустит мужчин в женский спорт

Избранный президент США Дональд Трамп намерен остановить тенденцию на попадание трансгендерных* мужчин в женский спорт.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«В первый же день мы остановим трансгендерное* безумие. Я подпишу указ о прекращении детского обрезания, о том, чтобы убрать трансгендеров* из армии и из наших начальных, средних и старших школ. И мы не допустим мужчин в женский спорт. Это тоже будет сделано в первый день. При администрации Трампа официальной политикой правительства Соединённых Штатов станет то, что существует только два пола — мужской и женский», — приводит слова Трампа Yahoo!

Напомним, на Олимпиаде-2024 произошел скандал из-за боксерши Иман Хелиф, которая была допущена до соревнований среди женщин, несмотря на то, что уровень тестостерона у нее оказался типичным для мужчин. Хелиф смогла без проблем победить одну соперницу за другой и стать олимпийской чемпионкой. Оппонентки алжирки говорили о том, что ее удар был настолько сильным, что сопротивляться было невозможно.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.