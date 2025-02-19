Журова: Венгрия спасла ОКР от долгосрочного отстранения

«На данный момент у Международного олимпийского комитета не может быть претензий к ОКР. Мы устранили все замечания по уставу ОКР, которые предъявлял нам МОК. Поводов отстранять нас дальше нет. Вот поэтому и хотели включить ОКР в санкционный список. Это был продуманный план, который предотвратила Венгрия», — добавила Журова.