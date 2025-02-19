Журова: Венгрия спасла ОКР от долгосрочного отстранения

19 февраля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страна не допустила введения санкций Евросоюза против Олимпийского комитета России (ОКР) и двух российских футбольных клубов.
«Понятно, почему Евросоюз хотел включить Олимпийский комитет России в санкционный список. Начинается волна допуска российских спортсменов, и многим федерациям и странам будет не на что ссылаться, почему они не возвращают Россию на международные соревнования. Они таким образом хотели закрыть ОКР. Надо поблагодарить венгров, они спасли наш национальный олимпийский комитет от долгосрочного отстранения», — цитирует «ВсеПроСпорт» Журову.
«На данный момент у Международного олимпийского комитета не может быть претензий к ОКР. Мы устранили все замечания по уставу ОКР, которые предъявлял нам МОК. Поводов отстранять нас дальше нет. Вот поэтому и хотели включить ОКР в санкционный список. Это был продуманный план, который предотвратила Венгрия», — добавила Журова.
В декабре 2024 года Венгрия также ветировала санкции против ОКР и двух российских футбольных команд. По данным СМИ, тогда ЕС рассматривал возможности включить в санкционные списки ЦСКА и «Ахмат».