Тихонов — о кандидате президента в МОК: конченная мразь

Тихонов назвал кандидата Международного олимпийского комитета (МОК) и главу Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьяна Коу законченной мразью. Именно Коу является одним из фаворитов на пост главы МОК. К тем, кто также может быть избран на должность относят министра спорта Зимбабве Кирсти Ковентри и испанского маркиза Хуана Антонио Самаранча-младшего, сына самого харизматичного президента в истории организации.
«Там все русофобы, за исключением Самаранча-младшего, он грамотный. Также есть надежда на Ватанабэ, но политика Японии далека от дружбы с нами. Они приезжают, когда что-то нужно. Не дай бог Коу станет президентом. Очевидно, что он законченная мразь. Мы надеемся на лучшее. Живем на самой богатой территории земного шара и все надеемся на лучшее», — сказал Тихонов «РИА Новости».
Выборы нового президента МОК пройдут 20 марта в рамках 144-й сессии организации в Греции. Действующий глава МОК Томас Бах отказался от участия в выборах.