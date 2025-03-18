Тихонов — о кандидате президента в МОК: конченная мразь

«Там все русофобы, за исключением Самаранча-младшего, он грамотный. Также есть надежда на Ватанабэ, но политика Японии далека от дружбы с нами. Они приезжают, когда что-то нужно. Не дай бог Коу станет президентом. Очевидно, что он законченная мразь. Мы надеемся на лучшее. Живем на самой богатой территории земного шара и все надеемся на лучшее», — сказал Тихонов «РИА Новости».