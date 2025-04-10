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На Олимпиаде в Лос‑Анджелесе выступит больше женщин, чем мужчин

На Олимпиаде 2028 года впервые в истории женщины составят большинство среди участников соревнований.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: OLYMPICS.COM

Как сообщает Inside The Games, в соревновательной программе Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе женщинам выделят больше квот для участия, чем мужчинам. Предполагается, что общее количество участников останется таким же, как и на Олимпиаде в Париже 2024 года — до 10 500 человек. Однако впервые в истории Олимпийских игр число женщин превысит число мужчин: 5333 квоты для женщин и 5167 для мужчин.

«Все соревнования и окончательное распределение квот спортсменов проводились с чётким акцентом на то, чтобы принести дополнительную ценность Играм. Ценность с точки зрения охвата международной аудитории через трансляции и цифровые платформы, а также ценность на местном уровне для оргкомитета — в плане влияния на продажу билетов и интерес зрителей в Лос-Анджелесе», — сказал во время пресс-конференции директор по спортивным вопросам МОК Кит Макконнелл.

XXXIV Олимпийские игры пройдут в 2028 году. Лос-Анджелес примет их в третий раз в своей истории — ранее калифорнийский мегаполис принимал Игры в 1932 и 1984 годах.