Россия должна WADA более 2,5 млн долларов за 2023 и 2024 годы

В 2023 году Россия должна была перечислить в бюджет агентства 1 267 023 доллара, однако на счет WADA поступило только 53 237 долларов. Взнос России за 2024 год составляет 1 335 860 долларов. Ежегодные взносы в WADA должны быть оплачены до конца соответствующего года.