Россия должна WADA более 2,5 млн долларов за 2023 и 2024 годы

«Я могу подтвердить, что WADA не получило взносы за 2023 и 2024 годы», — сказал глава пресс-службы WADA Джеймс Фитцджеральд.
В 2023 году Россия должна была перечислить в бюджет агентства 1 267 023 доллара, однако на счет WADA поступило только 53 237 долларов. Взнос России за 2024 год составляет 1 335 860 долларов. Ежегодные взносы в WADA должны быть оплачены до конца соответствующего года.
Таким образом, суммарная задолженность России перед агентством составляет 2 549 646 долларов. Кроме того, в этом году Россия должна внести еще 1 408 094 доллара. Взносы в WADA идут на финансирование деятельности агентства, разработку и внедрение антидопинговых программ и организацию тестирований.
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что необходимые суммы вместе с подтверждающими документами были направлены в WADA, однако из-за ограничений, наложенных на страну, организация сталкивается с проблемами в отслеживании платежей.