Ковентри заявила, что МОК должен защищать женские соревнования

«Я думаю, что не только большинство, но и все присутствовавшие, кто смог поделиться с нами своим мнением, поддержали нас в том, что мы должны защищать женские соревнования. Члены комиссии согласились с тем, что МОК должен взять на себя ведущую роль в этом вопросе», — приводит слова Ковентри ТАСС.
Провалившая гендерные тесты Иман Хелиф была отстранена от участия в чемпионате мира по боксу 2023 года. В результатах спортсменки обнаружили XY-хромосомы. Международный олимпийский комитет, в свою очередь, допустил ее к олимпийскому турниру в Париже, где она завоевала золото.
Ковентри является двукратной олимпийской чемпионкой (2004, 2008) и семикратной чемпионкой мира по плаванию. Она завершила спортивную карьеру в 2016 году после Олимпийских игр в Рио. В 2018 году Ковентри заняла пост министра спорта, отдыха, искусства и культуры Зимбабве, а также возглавила комиссию спортсменов МОК. В 2021 году она стала постоянным членом МОК.
20 марта Ковентри была избрана новым президентом МОК — за нее проголосовали 49 из 97 членов комитета. 23 июня она вступила в должность президента Международного олимпийского комитета. Ковентри стала первой женщиной и первым представителем Африки на посту президента МОК. Срок полномочий Ковентри истечет в 2033 году.