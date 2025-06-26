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Ковентри заявила, что МОК должен защищать женские соревнования

Международный олимпийский комитет (МОК) должен защищать женские соревнования. Об этом журналистам заявила президент МОК Кирсти Ковентри.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

«Я думаю, что не только большинство, но и все присутствовавшие, кто смог поделиться с нами своим мнением, поддержали нас в том, что мы должны защищать женские соревнования. Члены комиссии согласились с тем, что МОК должен взять на себя ведущую роль в этом вопросе», — приводит слова Ковентри ТАСС.

Провалившая гендерные тесты Иман Хелиф была отстранена от участия в чемпионате мира по боксу 2023 года. В результатах спортсменки обнаружили XY-хромосомы. Международный олимпийский комитет, в свою очередь, допустил ее к олимпийскому турниру в Париже, где она завоевала золото.

Ковентри является двукратной олимпийской чемпионкой (2004, 2008) и семикратной чемпионкой мира по плаванию. Она завершила спортивную карьеру в 2016 году после Олимпийских игр в Рио. В 2018 году Ковентри заняла пост министра спорта, отдыха, искусства и культуры Зимбабве, а также возглавила комиссию спортсменов МОК. В 2021 году она стала постоянным членом МОК.

20 марта Ковентри была избрана новым президентом МОК — за нее проголосовали 49 из 97 членов комитета. 23 июня она вступила в должность президента Международного олимпийского комитета. Ковентри стала первой женщиной и первым представителем Африки на посту президента МОК. Срок полномочий Ковентри истечет в 2033 году.