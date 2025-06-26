Ковентри заявила, что МОК должен защищать женские соревнования

«Я думаю, что не только большинство, но и все присутствовавшие, кто смог поделиться с нами своим мнением, поддержали нас в том, что мы должны защищать женские соревнования. Члены комиссии согласились с тем, что МОК должен взять на себя ведущую роль в этом вопросе», — приводит слова Ковентри ТАСС.