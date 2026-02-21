День в истории: 21 февраля 1976 года стартовали первые в истории зимние Паралимпийские игры

Уже в 1960 году параллельно Олимпиаде в Риме прошли первые летние Паралимпийские игры, а дебют зимних стартов в 1976-м превратил паралимпийское движение в по-настоящему всесезонное. Со временем зимние Паралимпийские игры выросли до масштабов второго по значимости зимнего многоэтапного турнира планеты, а начиная с 1992 года проводятся в тех же городах и на тех же аренах, что и Олимпиада, закрепляя принцип равноправия спортсменов с инвалидностью и их олимпийских коллег. Именно этот день — 21 февраля 1976 года — стал отправной точкой истории зимних Паралимпиад, которые сегодня неизменно доказывают: спорт не признает ограничений, если есть воля, поддержка и вера в свои силы.