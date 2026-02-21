День в истории: 21 февраля 1976 года стартовали первые в истории зимние Паралимпийские игры

Они проходили с 21 по 28 февраля и собрали 198 спортсменов с ампутированными конечностями и нарушением зрения из 16 стран, что для того времени стало мощным шагом к признанию прав людей с инвалидностью на полноценную спортивную жизнь.
Программа дебютных Игр включала два основных вида спорта — горнолыжный спорт и лыжные гонки, а хоккей на санях был представлен в формате показательных выступлений, демонстрируя потенциал будущих зимних дисциплин Паралимпиады. Всего в Эрншельдсвике разыграли 141 медаль, а главными героями медального зачета стали команды ФРГ, Швейцарии, Финляндии, Норвегии и хозяев-шведов, заложив традицию жесткой, но благородной борьбы за паралимпийский пьедестал. Эти соревнования стали логическим продолжением движения, начатого еще в середине XX века британским нейрохирургом Людвигом Гуттманом, который доказал, что спорт способен вернуть людям с тяжелыми травмами не только физическую форму, но и чувство достоинства и участия в общей жизни.
Уже в 1960 году параллельно Олимпиаде в Риме прошли первые летние Паралимпийские игры, а дебют зимних стартов в 1976-м превратил паралимпийское движение в по-настоящему всесезонное. Со временем зимние Паралимпийские игры выросли до масштабов второго по значимости зимнего многоэтапного турнира планеты, а начиная с 1992 года проводятся в тех же городах и на тех же аренах, что и Олимпиада, закрепляя принцип равноправия спортсменов с инвалидностью и их олимпийских коллег. Именно этот день — 21 февраля 1976 года — стал отправной точкой истории зимних Паралимпиад, которые сегодня неизменно доказывают: спорт не признает ограничений, если есть воля, поддержка и вера в свои силы.