Свищев подал обращение в ЕСПЧ против Олимпийского комитета Латвии

Первый заместитель председателя Госдумы отреагировал на рекомендацию НОК Латвии не общаться со спортсменами из России и Беларуси.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Первый заместитель председателя Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что направил официальное обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с обвинениями в адрес президента Олимпийского комитета Латвии Раймонда Лаздиньша.

«Я в официальном порядке отправил электронное письмо в ЕСПЧ, будем ждать ответ и результата. Я выступаю с обвинением в адрес президента Олимпийского комитета Латвии в дискриминации по национальному признаку, разжигании межнациональных разногласий. Оцениваю рекомендации Олимпийского комитета Латвии спортсменам страны как незаконные действия, и виновные должны быть наказаны. Ждем оценки моего обращения со стороны ЕСПЧ», — сказал Свищев ТАСС.

Напомним, ранее НОК Латвии рекомандовал латвийским спортсменам избегать контакта с атлетами из России и Белоруссии во время Олимпийских игр в Милане, которые стартуют 1 февраля.

Спортсменам из Латвии запрещено общаться, а также делать совместные фото с россиянами и белорусами.

О запрете высказался двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

«О спорте в этой ситуации не идет никакой речи, это просто умалишенные люди, которым нужно обратиться к специалистам по психиатрии. Это же просто бред сумасшедшего, это диагноз. Спортсмены здесь при чем? Они не должны иметь никакого отношения к политике», — заявил он «РИА Новости Спорт».