Снуп Догг пронес олимпийский огонь перед открытием ОИ-2026

Ранее в 2024 году Снуп Догг уже проносил олимпийский огонь во время летней Олимпиады в Париже. На Играх в Италии 54-летний рэпер выступит в роли почетного тренера олимпийской сборной США и одновременно с этим будет работать обозревателем на американском телеканале NBC.