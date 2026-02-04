Ричмонд
Снуп Догг пронес олимпийский огонь перед открытием ОИ-2026

Американский рэпер и актер Снуп Догг принял участие в эстафете олимпийского огня, пронеся факел в итальянском городе Галларате.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Сегодня в Италии проходит предпоследний, 59-й день эстафеты олимпийского огня. Помимо Галларате, маршрут проходил через города Бусто-Арсицио, Леньяно, Саронно, Севезо и Дезио. Финальной точкой эстафеты станет Монца, находящаяся в пригороде Милана.

Ранее в 2024 году Снуп Догг уже проносил олимпийский огонь во время летней Олимпиады в Париже. На Играх в Италии 54-летний рэпер выступит в роли почетного тренера олимпийской сборной США и одновременно с этим будет работать обозревателем на американском телеканале NBC.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-Д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов наград в 16 видах спорта. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступят 13 российских спортсменов.

Церемония открытия Олимпийских игр пройдет в пятницу, 6 февраля. Начало — в 22:00 по московскому времени.