Снуп Догг пронес олимпийский огонь перед открытием ОИ-2026

Сегодня в Италии проходит предпоследний, 59-й день эстафеты олимпийского огня. Помимо Галларате, маршрут проходил через города Бусто-Арсицио, Леньяно, Саронно, Севезо и Дезио. Финальной точкой эстафеты станет Монца, находящаяся в пригороде Милана.
Ранее в 2024 году Снуп Догг уже проносил олимпийский огонь во время летней Олимпиады в Париже. На Играх в Италии 54-летний рэпер выступит в роли почетного тренера олимпийской сборной США и одновременно с этим будет работать обозревателем на американском телеканале NBC.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-Д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов наград в 16 видах спорта. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступят 13 российских спортсменов.
Церемония открытия Олимпийских игр пройдет в пятницу, 6 февраля. Начало — в 22:00 по московскому времени.