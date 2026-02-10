Ричмонд
В оргкомитете Олимпиады заявили, что починят сломавшиеся медали

Глава операционной службы оргкомитета Олимпийских игр Лука Касасса сообщил, что сломанные медали будут заменены.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее несколько спортсменов показали, как у них сломалось крепление медали к ленте. После этого главный операционный директор Андреа Франчизи заявил, что оргкомитет усилит контроль за качеством медалей после жалоб спортсменов.

«Хочу разъяснить тему по медалям: ограниченное количество медалей были с проблемами. Оргкомитет немедленно приступил к расследованию с итальянской организацией, с чеканным двором, которые занимаются изделием медалей. Мы предпринимаем меры для исправления ситуации. Спортсмены должны обратиться к нам, если сломались медали, пусть присылают, мы починим.

Мы говорим о рабочем маленьком количестве подобного рода проблем. Я дам точную цифру позднее. Но важно отметить, что в качестве предупредительной меры мы заново проверяем медали, чтобы не омрачить спортсменам праздник, когда они выигрывают такую ценную награду», — приводит слова Касасса ТАСС.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян в нейтральном статусе.