В оргкомитете Олимпиады заявили, что починят сломавшиеся медали

«Хочу разъяснить тему по медалям: ограниченное количество медалей были с проблемами. Оргкомитет немедленно приступил к расследованию с итальянской организацией, с чеканным двором, которые занимаются изделием медалей. Мы предпринимаем меры для исправления ситуации. Спортсмены должны обратиться к нам, если сломались медали, пусть присылают, мы починим.



Мы говорим о рабочем маленьком количестве подобного рода проблем. Я дам точную цифру позднее. Но важно отметить, что в качестве предупредительной меры мы заново проверяем медали, чтобы не омрачить спортсменам праздник, когда они выигрывают такую ценную награду», — приводит слова Касасса ТАСС.