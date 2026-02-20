Ковентри ответила, когда МОК обсудит возвращение атлетов из РФ

«На данный момент никаких дискуссий не ведется, сейчас мы концентрируем внимание на оставшихся днях Игр. В будущем эти обсуждения состоятся, мы будем заниматься этим в установленный срок», — цитирует Ковентри ТАСС.
По словам президента организации, Игры в Италии проводятся в соответствии со всеми ценностями и принципами МОК.
«Думаю, мы не должны сдавать наши ценности и принципы, надо за них держаться зубами. Мы это сделали, что очень важно. Когда начинаешь отходить от ценностей и игнорировать принципы, то вступаешь на скользкую дорожку. Думаю, что мы создали отличную атмосферу для спортсменов, это их мечты, и они поделились с нами лучшими моментами в своей карьере, трагедиями, проигрышами. Я думаю, что мы создали им независимые условия, будем это делать и дальше», — добавила глава Международного олимпийского комитета.
Кирсти Ковентри является двукратной олимпийской чемпионкой (2004, 2008) и семикратной чемпионкой мира по плаванию. Она завершила спортивную карьеру в 2016 году после Олимпийских игр в Рио. В 2018 году Ковентри заняла пост министра спорта, отдыха, искусства и культуры Зимбабве, а также возглавила комиссию спортсменов МОК. В 2021 году она стала постоянным членом МОК.
20 марта 2025 года Ковентри была избрана новым президентом МОК — за нее проголосовали 49 из 97 членов комитета. 23 июня она вступила в должность президента Международного олимпийского комитета. Ковентри стала первой женщиной и первым представителем Африки на посту президента МОК. Срок полномочий Ковентри истечет в 2033 году.