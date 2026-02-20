Ковентри ответила, когда МОК обсудит возвращение атлетов из РФ

«Думаю, мы не должны сдавать наши ценности и принципы, надо за них держаться зубами. Мы это сделали, что очень важно. Когда начинаешь отходить от ценностей и игнорировать принципы, то вступаешь на скользкую дорожку. Думаю, что мы создали отличную атмосферу для спортсменов, это их мечты, и они поделились с нами лучшими моментами в своей карьере, трагедиями, проигрышами. Я думаю, что мы создали им независимые условия, будем это делать и дальше», — добавила глава Международного олимпийского комитета.