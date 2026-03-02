Ричмонд
Дмитрий Медведев: «МОК и олимпийское движение надо пересобрать»

Он считает, что Олимпийский комитет требует изменений.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) и олимпийское движение требуют серьезных изменений.

«МОК и олимпийское движение надо распустить и собрать заново, вспомнив заветы Пьера де Кубертена», — приводит слова Медведева ТАСС.

Также экс-президент РФ высказался по поводу возможных санкций МОК в адрес США и Израиля после начала военной операции в Иране. На вопрос о вероятности таких мер он ответил: «Да плевать на это вообще».

США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. МОК не ответил на вопрос ТАСС о потенциальных санкциях к Израилю и его союзникам в связи с началом боевых действий против Ирана.

При этом российские спортсмены были отстранены от большинства международных соревнований в феврале — марте 2022 года из-за ситуации на Украине.

