Фетисов не верит в полноценный допуск России к Олимпиаде-2028

Как ранее сообщали СМИ Латвии, руководство Национального олимпийского комитета на встрече с президентом МОК, состоявшейся в марте, в числе прочего резко выступило против возвращения России на международную арену. В НОК Латвии дали понять, что будут добиваться недопуска россиян на летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе, особенно под национальным флагом. Вячеслав Фетисов подчеркнул, что не видит предпосылок для участия России в Олимпиаде 2028 года.
«Если бы МОК хотел видеть наших спортсменов на Олимпийских играх, то мы бы давно в них участвовали — и в 2024 году, и в 2026-м. Может быть, это какая-то запланированная история. И я не думаю, что это только позиция Латвии, в МОК ведь входят все страны. Если бы это было общее голосование вместе с нашими партнерами, то мог бы быть другой результат. А это происходит в организации, которая, по сути, ни в чем не поменялась и все ее члены находятся в одной и той же обойме», — приводит слова Фетисова РИА Новости.
«По моему мнению, нам обольщаться не приходится. Я понимаю, что наши коллеги обращаются к конгрессменам США, чтобы они как-то повлияли на изменение ситуации. Но решение ведь принимает не страна, которая проводит Олимпийские игры, а Международный олимпийский комитет. И ничто не мешало раньше членам МОК принять решение о нашем участии в Олимпиадах и с флагом, и с гимном», — добавил Фетисов.
Олимпийские игры 2028 года примет Лос-Анджелес Соревнования пройдут с 14 по 30 июля.