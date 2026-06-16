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День в истории: 16 июня 1894 года собран конгресс по вопросу учреждения современных Олимпийских игр

16 июня 1894 года в Париже открылся Международный атлетический конгресс, который стал отправной точкой истории современных Олимпийских игр.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Именно на этой встрече, собравшей представителей спортивных организаций из разных стран, барон Пьер де Кубертен представил идею возрождения Олимпийского движения и предложил создать международный орган, который будет отвечать за его развитие.

Конгресс проходил в Сорбонне и объединил делегатов, обсуждавших не только будущее Олимпиад, но и правила любительского спорта, унификацию соревнований и принципы международного спортивного сотрудничества. Важнейшим итогом стало решение об учреждении Международного олимпийского комитета — структуры, без которой невозможно представить современное олимпийское движение.

Уже тогда были определены основные ориентиры: первые Игры современности должны были пройти в Афинах, в стране, которую считали родиной древней олимпийской традиции. Это решение стало символичным и задало историческую преемственность между античными и современными соревнованиями. Первым президентом МОК стал грек Деметриус Викелас, а сам Кубертен занял пост генерального секретаря.

Именно конгресс 1894 года превратил идею в реальный международный проект. Через два года после него мир увидел первые Олимпийские игры современности, а созданная тогда система со временем стала одной из главных спортивных основ планеты.

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