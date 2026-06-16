День в истории: 16 июня 1894 года собран конгресс по вопросу учреждения современных Олимпийских игр

Именно на этой встрече, собравшей представителей спортивных организаций из разных стран, барон Пьер де Кубертен представил идею возрождения Олимпийского движения и предложил создать международный орган, который будет отвечать за его развитие.
Конгресс проходил в Сорбонне и объединил делегатов, обсуждавших не только будущее Олимпиад, но и правила любительского спорта, унификацию соревнований и принципы международного спортивного сотрудничества. Важнейшим итогом стало решение об учреждении Международного олимпийского комитета — структуры, без которой невозможно представить современное олимпийское движение.
Уже тогда были определены основные ориентиры: первые Игры современности должны были пройти в Афинах, в стране, которую считали родиной древней олимпийской традиции. Это решение стало символичным и задало историческую преемственность между античными и современными соревнованиями. Первым президентом МОК стал грек Деметриус Викелас, а сам Кубертен занял пост генерального секретаря.
Именно конгресс 1894 года превратил идею в реальный международный проект. Через два года после него мир увидел первые Олимпийские игры современности, а созданная тогда система со временем стала одной из главных спортивных основ планеты.