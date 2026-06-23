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День в истории: 23 июня 1894 года учрежден Международный Олимпийский комитет

23 июня 1894 года в Париже на Международном атлетическом конгрессе было принято решение о создании Международного олимпийского комитета.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Этот день стал отправной точкой для современного олимпийского движения: именно тогда идея возрождения Игр, предложенная бароном Пьером де Кубертеном, получила конкретную организационную форму.

Конгресс в Сорбонне собрал представителей спортивных и общественных кругов из разных стран. Обсуждались вопросы физического воспитания, международного спорта и принципов проведения Олимпийских игр в современном виде. В финальный день форума делегаты поддержали историческое решение о возрождении Игр и учреждении структуры, которая будет отвечать за их организацию и развитие.

Первым президентом МОК стал грек Деметриос Викелас, а сам Кубертен занял пост генерального секретаря. Уже тогда было решено, что первые Олимпийские игры современности пройдут в Афинах, что должно было подчеркнуть преемственность с античной традицией. Это решение стало символом нового этапа в истории мирового спорта.

Со временем МОК превратился в главную организацию олимпийского движения и в один из самых влиятельных институтов мирового спорта. Именно с 23 июня 1894 года начался путь, который привел к регулярному проведению Олимпиад и к формированию той спортивной системы, которую знает современный мир.

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