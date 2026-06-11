МОК отреагировал на заявления о вмешательстве в выборы главы FIS

Международный олимпийский комитет (МОК) отметил итоги выборов президента Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), но отказался комментировать заявления о возможном вмешательстве.



«МОК принимает к сведению результаты выборов президента FIS и поздравляет нового президента FIS Александра Оспельта. Мы благодарим Йохана Элиаша за его работу на посту президента FIS и члена МОК. Мы воздержимся от дальнейших комментариев по поводу результатов выборов», — сообщили ТАСС в пресс-службе МОК.



Ранее в СМИ сообщали, что Александр Оспельт выиграл выборы на пост президента FIS, опередив Йохана Элиаша с минимальным перевесом — 65 голосов против 64. После голосования Элиаш заявил, что МОК пытался повлиять на результаты.