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МОК отреагировал на заявления о вмешательстве в выборы главы FIS

Организация поздравила Александра Оспельта.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Международный олимпийский комитет (МОК) отметил итоги выборов президента Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), но отказался комментировать заявления о возможном вмешательстве.

«МОК принимает к сведению результаты выборов президента FIS и поздравляет нового президента FIS Александра Оспельта. Мы благодарим Йохана Элиаша за его работу на посту президента FIS и члена МОК. Мы воздержимся от дальнейших комментариев по поводу результатов выборов», — сообщили ТАСС в пресс-службе МОК.

Ранее в СМИ сообщали, что Александр Оспельт выиграл выборы на пост президента FIS, опередив Йохана Элиаша с минимальным перевесом — 65 голосов против 64. После голосования Элиаш заявил, что МОК пытался повлиять на результаты.

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