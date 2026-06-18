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Представлен логотип Олимпиады-2030

Ближайшая зимняя Олимпиада состоится во Французских Альпах.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail

Организаторы представили логотипы зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2030 года. Ближайшая зимняя Олимпиада состоится во Французских Альпах.

«Две эмблемы, одна вершина», — сказано в публикации, посвященной презентации логотипов.

Олимпийские игры 2030 года пройдут с 1 по 17 февраля в Ницце, Бриансоне и Савойе. Столица игр была объявлена 24 июля 2024 года на 142-й сессии МОК в Париже (Франция). Местом проведения XXVI Зимних Олимпийских игр были утверждены Французские Альпы.

Международный олимпийский комитет (МОК) определится с полным списком видов спорта, которые будут представлены на зимних Играх 2030 года во французских Альпах, в июне текущего года. Об этом рассказала глава оргкомитета Олимпиады-2030 Эдгар Гроспирон.

«Это будет сделано в июне и подтверждено МОК. Мы работаем не в одиночку, мы работаем вместе с международными федерациями. В оргкомитете мы проводим мониторинг и изучаем этот вопрос, в конечном итоге это станет результатом совместной работы с МОК. Эти виды спорта должны соответствовать нашему видению», — приводит слова Гроспирон ТАСС.

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