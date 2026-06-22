Губерниев: Франции надо договориться с олимпийскими богами

«Пусть делают искусственный снег. Взялся за гуж, не говори, что не дюж. А они только узнали про потепление? Нужно что-то делать со снегом. Для этого у них есть четыре года. Либо договориться с Господом и олимпийскими богами или что-то придумать. Технологии сейчас позволяют это сделать», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».