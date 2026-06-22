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Губерниев: Франции надо договориться с олимпийскими богами

Журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на слова министра спорта Франции Марины Феррари об изменении климата.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее министр спорта Франции Марина Феррари высказала опасения, что предстоящие зимние Олимпийские и Паралимпийские игры могут столкнуться с дефицитом естественного снега.

«Пусть делают искусственный снег. Взялся за гуж, не говори, что не дюж. А они только узнали про потепление? Нужно что-то делать со снегом. Для этого у них есть четыре года. Либо договориться с Господом и олимпийскими богами или что-то придумать. Технологии сейчас позволяют это сделать», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш говорил, что перед зимней Олимпиадой-2026 в Италии организаторы столкнулись с трудностями при производстве снега. Он связывал проблему с нехваткой финансирования.

Олимпийские игры 2030 года пройдут во Франции с 1 по 17 февраля, Паралимпийские игры — с 8 по 17 марта.