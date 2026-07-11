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День в истории: 11 июля 1900 года Шарлотта Купер стала первой женщиной в истории, завоевавшей личное золото ОИ

11 июля 1900 года на Олимпийских играх в Париже британская теннисистка Шарлотта Купер выиграла женский одиночный турнир по лаун-теннису и стала первой женщиной, завоевавшей личное олимпийское золото в истории.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

На Играх 1900 года женщины впервые получили право участвовать в олимпийских соревнованиях, хотя их количество было ограничено: всего 22 спортсменки из почти 1000 участников. Теннис стал одним из первых видов, где представительство женщин было официально разрешено. В женском одиночном разряде приняли участие шесть теннисисток из четырёх стран. В финале 11 июля Купер встретилась с француженкой Элен Прево и одержала уверенную победу со счетом 6:1, 6:4, не потеряв в ходе турнира ни одного сета.

Одновременно с одиночным турниром Купер выступила в смешанных парах вместе с британцем Реджинальдом Дохерти. В финале они обыграли соперников из Франции и Великобритании — Элен Прево и Харольда Махони — 6:2, 6:4 и также завоевали золото. Таким образом, Купер стала двукратной олимпийской чемпионкой одного из первых летних Олимпийских турниров, где женщина могла участвовать официально.

Шарлотта Купер была не только олимпийской чемпионкой, но и одной из ведущих теннисисток своего времени: она пять раз выиграла Уимблдонский турнир и оставалась в числе лидеров мирового тенниса на протяжении нескольких лет. Её успех на Олимпиаде 1900 года положил начало эре женщин-спортсменок на Олимпийских играх и стал важным шагом в истории равенства в спорте.

11 июля 1900 года вошёл в историю как день рождения женского личного олимпийского золота, а Шарлотта Купер остаётся символом первых шагов женщин в мировом спорте и одним из главных героев теннисной истории.