День в истории: 11 июля 1900 года Шарлотта Купер стала первой женщиной в истории, завоевавшей личное золото ОИ

На Играх 1900 года женщины впервые получили право участвовать в олимпийских соревнованиях, хотя их количество было ограничено: всего 22 спортсменки из почти 1000 участников. Теннис стал одним из первых видов, где представительство женщин было официально разрешено. В женском одиночном разряде приняли участие шесть теннисисток из четырёх стран. В финале 11 июля Купер встретилась с француженкой Элен Прево и одержала уверенную победу со счетом 6:1, 6:4, не потеряв в ходе турнира ни одного сета.