День в истории: 20 июля 1952 года Нина Ромашкова принесла СССР первое в истории золото Олимпиады

Её успех стал отправной точкой советской олимпийской истории на летних Играх.
1952 год стал первым, когда СССР принял участие в летних Олимпийских играх. Советская команда выступила в 16 видах спорта. В мужских соревнованиях первыми медалями стали серебро и бронза в марафоне, но золотые медали оставались за американцами.
Нина Ромашкова, уроженка Свердловской области, тогда ещё не была широко известна в мире. На Олимпиаду она прибыла в возрасте 22 лет, хотя уже в 1951 году выиграла чемпионат СССР по метанию диска.
На олимпийском стадионе в Хельсинки соревновались 20 дискоболки из 17 стран. Ромашкова сразу же показала свой уровень. Во второй попытке она установила олимпийский рекорд — 50,84 м. Третья попытка стала исторической: 51,42 м. Это стало новым олимпийским рекордом и гарантией золота.
По итогам соревнований на пьедестале почета оказались три советские спортсменки: Нина Ромашкова (золото), Елизавета Багрянцева (серебро) и Нина Думбадзе (бронза). Это был первый случай «триколора» СССР на одном олимпийском пьедестале.
Нина Ромашкова (Пономарёва) стала первой олимпийской чемпионкой в истории советского спорта. Она повторила успех на Олимпиаде в Риме в 1960 году, а в Мельбурне в 1956 году завоевала бронзу.