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День в истории: 20 июля 1952 года Нина Ромашкова принесла СССР первое в истории золото Олимпиады

20 июля 1952 года в Хельсинки метательница диска из СССР Нина Ромашкова (впоследствии Пономарёва) завоевала первое в истории олимпийское золото для советских спортсменов.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Её успех стал отправной точкой советской олимпийской истории на летних Играх.

1952 год стал первым, когда СССР принял участие в летних Олимпийских играх. Советская команда выступила в 16 видах спорта. В мужских соревнованиях первыми медалями стали серебро и бронза в марафоне, но золотые медали оставались за американцами.

Нина Ромашкова, уроженка Свердловской области, тогда ещё не была широко известна в мире. На Олимпиаду она прибыла в возрасте 22 лет, хотя уже в 1951 году выиграла чемпионат СССР по метанию диска.

На олимпийском стадионе в Хельсинки соревновались 20 дискоболки из 17 стран. Ромашкова сразу же показала свой уровень. Во второй попытке она установила олимпийский рекорд — 50,84 м. Третья попытка стала исторической: 51,42 м. Это стало новым олимпийским рекордом и гарантией золота.

По итогам соревнований на пьедестале почета оказались три советские спортсменки: Нина Ромашкова (золото), Елизавета Багрянцева (серебро) и Нина Думбадзе (бронза). Это был первый случай «триколора» СССР на одном олимпийском пьедестале.

Нина Ромашкова (Пономарёва) стала первой олимпийской чемпионкой в истории советского спорта. Она повторила успех на Олимпиаде в Риме в 1960 году, а в Мельбурне в 1956 году завоевала бронзу.