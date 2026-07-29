День в истории: 29 июля 1948 года в Лондоне открылись Олимпийские игры

Олимпиада в Лондоне запомнилась и нововведениями. Впервые спринтеры начали забеги со стартовых колодок, а сами Игры транслировались по национальному телевидению BBC. Кроме того, именно в 1948 году была создана волонтерская программа для помощи в организации соревнований.