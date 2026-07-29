День в истории: 29 июля 1948 года в Лондоне открылись Олимпийские игры

Это были первые летние Игры после 12-летнего перерыва, вызванного Второй мировой войной, и они прошли в атмосфере послевоенного восстановления.
Церемония открытия состоялась на стадионе «Уэмбли». Игры 1948 года получили неофициальное название «Суровые Игры» из-за спартанских условий проведения: на них не строили новых объектов, а спортсмены выступали в обстановке экономии и послевоенной разрухи.
В соревнованиях приняли участие 59 стран и 4104 спортсмена — 3714 мужчин и 390 женщин. Германия и Япония, как страны, развязавшие Вторую мировую войну, были исключены из участия, а СССР получил приглашение, но не отправил делегацию, отложив дебют до 1952 года.
Олимпиада в Лондоне запомнилась и нововведениями. Впервые спринтеры начали забеги со стартовых колодок, а сами Игры транслировались по национальному телевидению BBC. Кроме того, именно в 1948 году была создана волонтерская программа для помощи в организации соревнований.
На Играх ярко проявила себя голландская легкоатлетка Фанни Бланкерс-Кун, завоевавшая четыре золотые медали, а в десятиборье победил 17-летний американец Роберт Мэтиас, ставший самым молодым олимпийским чемпионом.
Лондонская Олимпиада 1948 года вошла в историю как символ возвращения большого спорта после войны и как одна из самых знаковых Игр XX века.