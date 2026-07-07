МОК утвердил синхронное фигурное катание в программе ОИ-2030

Как сообщается на сайте МОК, впервые в истории Олимпиад в нее войдут соревнования по синхронному фигурному катанию.
Новая дисциплина фигурного катания дебютирует на Олимпиаде в уменьшенном варианте команд. Если на обычных соревнованиях в команду включено 16 человек, то здесь их будет 9. Синхронное катание до сих пор не было представлено на чемпионатах мира. Его дебют планируется в 2028 году в Пекине. Это будет объединенное мировое первенство для всех видов спорта под эгидой ISU — фигурного катания, синхронного фигурного катания, конькобежного спорта и шорт-трека.
Кроме того, в программу Олимпиады добавлены соревнования по фрирайду будут проведены в лыжах и сноуборде, смешанная одиночная эстафета в биатлоне, командный спринт среди мужчин и женщин в конькобежном спорте, смешанный командный ски-кросс во фристайле, смешанный командный параллельный слалом в сноуборде и женские командные соревнования Super Team в прыжках с трамплина.
Ски-альпинизм, ранее утвержденный в качестве дополнительного вида спорта, будет представлен индивидуальными соревнованиями, спринтом среди мужчин и женщин, а также смешанной эстафетой.
Олимпийские игры 2030 года будут проведены во французских Альпах. Зимняя Олимпиада станет первой в истории с практически полным гендерным равенством. На Играх выступят 3046 спортсменов — 1525 женщин и 1521 мужчина. Всего будет разыграно 126 комплектов наград: 56 среди женщин, 55 среди мужчин и 15 в смешанных дисциплинах.
В МОК отметили, что изменения направлены на достижение гендерного равенства, модернизацию олимпийской программы, повышение ее привлекательности для молодежной аудитории и сохранение контроля над расходами на проведение Игр.