МОК утвердил синхронное фигурное катание в программе ОИ-2030

Новая дисциплина фигурного катания дебютирует на Олимпиаде в уменьшенном варианте команд. Если на обычных соревнованиях в команду включено 16 человек, то здесь их будет 9. Синхронное катание до сих пор не было представлено на чемпионатах мира. Его дебют планируется в 2028 году в Пекине. Это будет объединенное мировое первенство для всех видов спорта под эгидой ISU — фигурного катания, синхронного фигурного катания, конькобежного спорта и шорт-трека.