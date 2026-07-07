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Тарасова высказалась о решении МОК временно отменить бан ОКР

Она не выразила однозначной радости по этому поводу.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на сообщение о временной отмене санкций в отношении Олимпийского комитета России.

Тарасова дала понять, что положительно восприняла последние новости из штаб-квартиры МОК, но подчеркнула, что пока не до конца ясно, как решение Международного олимпийского комитета будет реализовано на практике.

«Все, что ни делается, — все к лучшему. Поживем — увидим. Надо пожить с этим и посмотреть, как будет, — сказала Тарасова “Матч ТВ”.

Ранее президент ОКР Михаил Дегтярев подтвердил, что Международный олимпийский комитет принял положительное решение по вопросу полного восстановления организации в правах.

Ранее МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий от 28 февраля 2022 года и 28 марта 2023 года об ограничениях в отношении участия в них россиян.

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