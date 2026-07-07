Тарасова высказалась о решении МОК временно отменить бан ОКР

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на сообщение о временной отмене санкций в отношении Олимпийского комитета России.
Тарасова дала понять, что положительно восприняла последние новости из штаб-квартиры МОК, но подчеркнула, что пока не до конца ясно, как решение Международного олимпийского комитета будет реализовано на практике.
«Все, что ни делается, — все к лучшему. Поживем — увидим. Надо пожить с этим и посмотреть, как будет, — сказала Тарасова “Матч ТВ”.
Ранее президент ОКР Михаил Дегтярев подтвердил, что Международный олимпийский комитет принял положительное решение по вопросу полного восстановления организации в правах.
Ранее МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий от 28 февраля 2022 года и 28 марта 2023 года об ограничениях в отношении участия в них россиян.