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Губерниев назвал решение МОК большим событием в спорте России

МОК принял решение временно отменить отстранение ОКР.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с «РБ Спорт» прокомментировал решение Международного олимпийского комитета, касающееся российского спорта.

«Это большой день и событие для нашего спорта. Теперь ждем решения отдельных федераций. Лично я очень рад этому. Теперь интересно будет посмотреть, что ждет наших спортсменов де-факто. Работаем дальше», — отметил Губерниев.

Во вторник МОК объявил о временном восстановлении в правах Олимпийского комитета России. Тем самым Международный олимпийский комитет отменил принятое 28 марта 2023 года решение, которое содержало рекомендации по допуску российских спортсменов в нейтральном статусе и запрет на участие в командных дисциплинах.

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