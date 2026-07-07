Губерниев назвал решение МОК большим событием в спорте России

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с «РБ Спорт» прокомментировал решение Международного олимпийского комитета, касающееся российского спорта.
«Это большой день и событие для нашего спорта. Теперь ждем решения отдельных федераций. Лично я очень рад этому. Теперь интересно будет посмотреть, что ждет наших спортсменов де-факто. Работаем дальше», — отметил Губерниев.
Во вторник МОК объявил о временном восстановлении в правах Олимпийского комитета России. Тем самым Международный олимпийский комитет отменил принятое 28 марта 2023 года решение, которое содержало рекомендации по допуску российских спортсменов в нейтральном статусе и запрет на участие в командных дисциплинах.