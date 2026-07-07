Роднина поздравила всех с временным восстановлением ОКР

Роднина отреагировала на рекомендацию МОК снять ограничения с российских спортсменов.
Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) о временном восстановлении деятельности Олимпийского комитета России (ОКР).
«Я очень рада. Все будет замечательно. Поздравляю всех! Это однозначно хорошие новости», — сказала Роднина «СЭ».
Также Роднина высказалась о рекомендации МОК международным федерациям снять ограничения с российских спортсменов.
"Рада, что наш олимпийский комитет вернули. Это еще не прекращение нашего отстранения, потому что решение принимают федерации по видам спорта. Но то, что наш олимпийский комитет смог вернуться в строй, — важный шаг.
Это значит, что мы уже не просто отодвинуты, а будем участвовать не только в спортивных соревнованиях. Есть же еще судьи и технические комитеты. В каждом виде спорта все происходит по-разному.
Вопрос с флагом и гимном? Флаг и гимн звучит, когда ты стоишь на первом месте пьедестала. На втором месте только флаг, а гимна нет. Надо, чтобы мы чаще вставали на пьедестал, тогда многие будут иначе смотреть на наши выступления и позицию. Все правила проведения соревнований и регламент понимает не МОК, а федерации" — отметила Роднина Sport24.
МОК рекомендовал международным федерациям снять все ограничения с российских спортсменов. Решение о возможности демонстрации российского флага, исполнения гимна и использования других национальных символов на Олимпийских играх будет принято позднее.