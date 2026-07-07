Роднина поздравила всех с временным восстановлением ОКР

Вопрос с флагом и гимном? Флаг и гимн звучит, когда ты стоишь на первом месте пьедестала. На втором месте только флаг, а гимна нет. Надо, чтобы мы чаще вставали на пьедестал, тогда многие будут иначе смотреть на наши выступления и позицию. Все правила проведения соревнований и регламент понимает не МОК, а федерации" — отметила Роднина Sport24.