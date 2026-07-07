В Швеции не поддержали решение МОК, но исключили бойкот ОИ

Ранее ограниченному числу российских спортсменов в нейтральном статусе было разрешено выступить на Олимпийских играх в Париже и Милане — Кортина-д’Ампеццо. При этом они не представляли свою страну, не имели права участвовать в командных соревнованиях и выступали без национального флага и гимна. Мы и тогда считали ошибкой допуск даже небольшого числа нейтральных российских атлетов. Возможность расширить участие российских спортсменов и позволить им выступать уже от имени своей страны полностью противоречит позиции Швеции и всего северного спортивного сообщества. Вместе с тем сегодняшнее решение не означает, что российские спортсмены гарантированно смогут выступать под российским флагом на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.