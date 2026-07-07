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В Швеции не поддержали решение МОК, но исключили бойкот ОИ

МОК временно снял ограничения с ОКР.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Пресс-секретарь Шведского олимпийского комитета (SOC) Ларс Маркуссон заявил, что организация разочарована решением Международного олимпийского комитета (МОК). При этом Швеция не намерена бойкотировать будущие Олимпийские игры из-за возможного возвращения российских спортсменов.

Сегодня МОК временно отменил ограничения в отношении Олимпийского комитета России (ОКР). Кроме того, организация рекомендовала международным федерациям снять все ограничения с российских атлетов.

— Как Олимпийский комитет Швеции оценивает решение МОК временно снять отстранение с Олимпийского комитета России и может ли это повлиять на возвращение российских спортсменов к международным соревнованиям?

— Позиция Олимпийского комитета Швеции остается прежней. Мы считаем неправильным вновь допускать Россию к участию в Олимпийских играх. Ситуация на Украине не изменилась, поэтому и наша позиция по этому вопросу также остается неизменной.

Ранее ограниченному числу российских спортсменов в нейтральном статусе было разрешено выступить на Олимпийских играх в Париже и Милане — Кортина-д’Ампеццо. При этом они не представляли свою страну, не имели права участвовать в командных соревнованиях и выступали без национального флага и гимна. Мы и тогда считали ошибкой допуск даже небольшого числа нейтральных российских атлетов. Возможность расширить участие российских спортсменов и позволить им выступать уже от имени своей страны полностью противоречит позиции Швеции и всего северного спортивного сообщества. Вместе с тем сегодняшнее решение не означает, что российские спортсмены гарантированно смогут выступать под российским флагом на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

Мы разочарованы этим решением, но уважаем его и продолжим придерживаться своей позиции. Ее разделяют Паралимпийский комитет Швеции, Шведская спортивная конфедерация, а также наши коллеги из северных и балтийских стран. Мы не собираемся бойкотировать Олимпийские игры, поскольку считаем, что шведские спортсмены должны иметь возможность выступить на Олимпиаде. Если же кто-то из атлетов решит отказаться от участия, мы окажем ему полную поддержку, — сказал Маркуссон в беседе со Sport24.

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