Олимпийский чемпион объяснил, благодаря чему МОК восстановил ОКР

«Михаил Дегтярев с приходом на пост министра определил приоритеты. Их было несколько фундаментальных, и восстановление ОКР в правах — один из основных вопросов. Я поздравляю весь наш спорт, а также Международный олимпийский комитет и его новое руководство. В перспективе, думаю, это даст очень большие возможности не зависеть от иных позиций, кроме МОК. Это говорит о его реальной самостоятельности, что вселяет оптимизм», — заявил Мамиашвили.