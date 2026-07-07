МОК не дал гренландцам и фарерцам выступать на ОИ с их флагами

Международный олимпийский комитет (МОК) отклонил обращение парламента Дании с требованием разрешить спортсменам из Гренландии и Фарерских островов участвовать в Олимпийских играх под флагами своих стран. Об этом сообщило радио Kalaallit Nunaata Radioa.



В июне президиум фолькетинга направил письмо в МОК, потребовав разрешить спортсменам из этих стран участвовать в Играх с национальной символикой.



«МОК не может признать отдельные национальные олимпийские комитеты для Фарерских островов и Гренландии. Эта позиция неоднократно разъяснялась и доводилась до сведения всех заинтересованных сторон в течение последних лет», — говорится в сообщении МОК.



Гренландия и Фарерские острова входят в состав Датского королевства.