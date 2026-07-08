Ковентри: CAS отреагирует на вмешательство Трампа в ОИ

Специальная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) будет заниматься юридическими вопросами в случае вмешательства в дела Олимпийских игр в Лос-Анджелесе президента США Дональда Трампа, сообщила глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри.



Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) 5 июля приостановил действие красной карточки, полученной на чемпионате мира игроком сборной США Фоларином Балоганом, с испытательным сроком на год. Позднее Трамп заявил, что обращался в ФИФА после удаления нападающего, а также поблагодарил организацию за исправление «огромной несправедливости».



Несмотря на претензии бельгийской стороны, Балоган принял участие в матче со сборной Бельгии, которая победила американцев в ⅛ финала со счетом 4:1.



«Да, конечно, мы в курсе того, что случилось на чемпионате мира с красной карточкой и последующими действиями. У нас есть специальная панель CAS, которая может решать юридические вопросы в подобных ситуациях во время Олимпийских игр», — сказала Ковентри на пресс-конференции.