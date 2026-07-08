Колосков объяснил, почему футболисты РФ не сыграют на ОИ-2028

Российские футболисты не смогут принять участие в Олимпийских играх 2028 года, поскольку квалификация на молодежный чемпионат Европы-2027, который является отборочным турниром к Играм, уже стартовала. Об этом ТАСС заявил почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.



Ранее исполком МОК восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал снять ограничения с российских спортсменов.



Колосков назвал это решение «великолепным и потрясающим», отметив, что оно дает международным федерациям возможность допускать россиян к официальным соревнованиям на равных условиях.



«Что касается отбора на Олимпиаду в футболе у мужчин, с учетом того, что квалификация на молодежный чемпионат Европы уже стартовала, шансов на наше участие в турнире и отборе на Игры нет. Заново жеребьевку никто делать не будет», — сказал Колосков.