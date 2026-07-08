Российские футболисты не смогут принять участие в Олимпийских играх 2028 года, поскольку квалификация на молодежный чемпионат Европы-2027, который является отборочным турниром к Играм, уже стартовала. Об этом ТАСС заявил почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.
Ранее исполком МОК восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал снять ограничения с российских спортсменов.
Колосков назвал это решение «великолепным и потрясающим», отметив, что оно дает международным федерациям возможность допускать россиян к официальным соревнованиям на равных условиях.
«Что касается отбора на Олимпиаду в футболе у мужчин, с учетом того, что квалификация на молодежный чемпионат Европы уже стартовала, шансов на наше участие в турнире и отборе на Игры нет. Заново жеребьевку никто делать не будет», — сказал Колосков.
Колосков объяснил, почему футболисты РФ не сыграют на ОИ-2028
Олимпиада пройдет в США с 14 по 30 июля.
Российские футболисты не смогут принять участие в Олимпийских играх 2028 года, поскольку квалификация на молодежный чемпионат Европы-2027, который является отборочным турниром к Играм, уже стартовала. Об этом ТАСС заявил почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.