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Колосков объяснил, почему футболисты РФ не сыграют на ОИ-2028

Олимпиада пройдет в США с 14 по 30 июля.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Российские футболисты не смогут принять участие в Олимпийских играх 2028 года, поскольку квалификация на молодежный чемпионат Европы-2027, который является отборочным турниром к Играм, уже стартовала. Об этом ТАСС заявил почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

Ранее исполком МОК восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал снять ограничения с российских спортсменов.

Колосков назвал это решение «великолепным и потрясающим», отметив, что оно дает международным федерациям возможность допускать россиян к официальным соревнованиям на равных условиях.

«Что касается отбора на Олимпиаду в футболе у мужчин, с учетом того, что квалификация на молодежный чемпионат Европы уже стартовала, шансов на наше участие в турнире и отборе на Игры нет. Заново жеребьевку никто делать не будет», — сказал Колосков.

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