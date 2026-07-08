Журова заявила, что решение МОК не гарантирует допуск россиян

Олимпийская чемпионка и первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что решение МОК об отмене ограничений для российских спортсменов не означает их автоматического полноценного допуска на Олимпийские игры. 7 июля исполком МОК временно отменил отстранение Олимпийского комитета России, действовавшее с октября 2023 года, а также отозвал рекомендации международным федерациям об ограничениях в отношении российских спортсменов и команд.



Журова поздравила ОКР с проделанной работой, но подчеркнула, что дальнейшая ситуация будет зависеть от решений международных федераций и работы российских спортивных организаций. По ее словам, федерации обязаны допускать россиян только на соревнования, которые являются отборочными к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе и зимним Играм 2030 года. При этом на другие турниры российских спортсменов могут не допустить даже в нейтральном статусе.



«Вот на чемпионат мира по футболу мы можем не попасть, потому что он не является отборочным соревнованием на Олимпиаду. А вот турниры, специально организованные для отбора на Олимпиаду, скорее всего, у нас должны быть», — сказала Журова в эфире РБК.



Она также отметила, что в некоторых федерациях сохраняются жесткие квоты. В качестве примера Журова привела Международный союз конькобежцев (ISU), который допустил российских фигуристов только по одному в каждой дисциплине.



«Не по три, когда мы радовались — наши спортсмены по три человека в каждой дисциплине фигурного катания. Они будут по одному», — пояснила депутат.



По словам Журовой, в командных соревнованиях россияне будут представлены одной танцевальной парой, одной спортивной парой и по одному одиночнику без запасных.



«Поэтому никаких полноценных команд мы не увидим», — резюмировала она.



Журова подчеркнула, что главная задача российских спортсменов до Олимпиады-2028 и Игр-2030 — получить максимальное количество квот и вернуться к полноценному участию с флагом и гимном. Также она допустила, что отдельные ограничения могут коснуться спортсменов с новых территорий России, однако такие решения каждая федерация будет принимать самостоятельно.