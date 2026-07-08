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Захарова: Эстония не в праве диктовать финансирование МОК

Эстония планирует лишить МОК европейского финансирования.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Эстония не может диктовать, следует ли финансировать Международный олимпийский комитет (МОК) из-за решения допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

«Эстония хочет лишить МОК европейского финансирования из-за допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. Такое требование страна направила еврокомиссару по спорту Гленну Микаллефу. По экономическим показателям Эстония занимает 21-е место среди 27 стран ЕС. Не с этими “достижениями” диктовать, кому что финансировать» — говорится в сообщении Захаровой в ее телеграм-канале.

Эстония вместе с рядом стран-партнёров планирует обратиться в Еврокомиссию с инициативой исключить спортивные организации, возвращающие Россию и Белоруссию на международные соревнования, из программы Erasmus+ и других поддерживающих мер ЕС. Об этом заявила министр культуры Эстонии Хейди Пурга.

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