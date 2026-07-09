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В Евролиге призвали не спешить с оценкой решения МОК по России

7 июля МОК отменил рекомендации, которые предусматривали допуск российских спортсменов к соревнованиям только в нейтральном статусе.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

В пресс-службе Евролиги прокомментировали решение Международного олимпийского комитета (МОК) снять ограничения в отношении Олимпийского комитета России (ОКР) и российских спортсменов.

«Пока ещё очень рано оценивать влияние решения МОК на баскетбольные соревнования Евролиги, поскольку вопрос о возможности участия команд РФ снова как в Евролиге, так и в Кубке Европы должен быть решён Советом директоров Euroleague Commercial Assets», — сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

Также в Евролиге отметили, что продолжат следить за дальнейшим развитием ситуации, которая может повлиять на возвращение российских сборных и клубов Единой лиги ВТБ к международным соревнованиям.

7 июля МОК отменил рекомендации, которые предусматривали допуск российских спортсменов к официальным соревнованиям только в нейтральном статусе и без национальной символики. Кроме того, комитет временно восстановил в правах ОКР. Ограничения в отношении организации действовали с октября 2023 года, а попытки российской стороны оспорить их в Спортивном арбитражном суде (CAS) не принесли результата.

С февраля 2022 года Международная федерация баскетбола (ФИБА) не допускает российские клубы и сборные к турнирам под своей эгидой из-за событий на Украине. В декабре 2025 года отстранение было продлено, однако за Россией сохранили право принять участие в квалификации к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.

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