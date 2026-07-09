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Роднина резко ответила на критику МОК со стороны Эстонии

Трехкратная олимпийская чемпионка считает, что позиция Эстонии не повлияет на отношение стран к МОК.

Источник: РИА "Новости"

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на критику Международного олимпийского комитета со стороны Эстонии. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Ожидаемое поведение от эстонцев. Их мнение ни на что не повлияет, они привыкли вокруг себя поднимать бучу, считают себя очень значимой территорией в мире, не только в спорте. Если они сами о себе кричать не будут, то о них никто и не вспомнит», — сказала Роднина.

Во вторник МОК восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал международным федерациям снять ограничения на участие российских спортсменов в соревнованиях.

После этого Эстония предложила лишить МОК европейского финансирования. Роднина считает, что такая позиция не сможет изменить отношение других стран к организации.

Роднина — одна из самых титулованных фигуристок в истории. Она трижды выигрывала Олимпийские игры в парном катании и десять раз становилась чемпионкой мира.

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