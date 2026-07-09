Роднина резко ответила на критику МОК со стороны Эстонии

«Ожидаемое поведение от эстонцев. Их мнение ни на что не повлияет, они привыкли вокруг себя поднимать бучу, считают себя очень значимой территорией в мире, не только в спорте. Если они сами о себе кричать не будут, то о них никто и не вспомнит», — сказала Роднина.