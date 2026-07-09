«Хочу сразу всех успокоить. У нас олимпийский комитет еще в 2024 году провел административную реформу и упразднил все 89 олимпийских советов во всех регионах нашей страны. Их упразднение никого особо и не взволновало — это обычно два-три человека-активиста в регионе, которые должны якобы заниматься пропагандой олимпийских ценностей, проедали большие деньги, которые мы теперь экономим. То, что в эти 89 советов попали и четыре совета Новороссии, сейчас пытаются раздувать наши враги. Ни от каких территорий мы не отказывались. Олимпийский комитет действует на всей территории России, которая закреплена в Конституции.



Поэтому все это ерунда, ложь и провокации. Занимаются этим по разным причинам — или чтобы немножко нас взбодрить, или просто от незнания. Поэтому всех успокаиваю — Крым наш, Новороссия наша. Олимпийский комитет привел в соответствие свою организационно-штатную структуру и остался союзом олимпийских федераций по видам спорта. Его основная задача — отстаивать интересы наших спортсменов на международной арене, а развитием спорта внутри страны занимается министерство спорта.



Никто ничего не сдавал. Олимпийский комитет действует на территории всей России, упразднены 89 олимпийских советов. Это рудиментарные образования, ничего не делающие на протяжении 30 лет и проевшие, если на круг посчитать, больше миллиарда рублей. Непонятно, на какую пропаганду и каких ценностей. Мы их упразднили — все 89 упразднили, и тем самым выбили почву из-под юридического решения Международного олимпийского комитета. Им стало деваться некуда, пришлось возвращать», — сказал Дегтярев.