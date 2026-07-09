Экс-вице-президент МОК высказался об отношении к россиянам

Бывший вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов заявил, что представители организации доброжелательно относятся к российской стороне.
Во вторник исполком МОК временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
«Две недели назад были в МОК с Шамилем Анвяровичем Тарпищевым, общались. Могу сказать, что ни одной негативной реакции не было, с нами очень доброжелательно общались», — сказал Смирнов на церемонии открытия памятного бюста генерала Алексея Бутовского, одного из основателей МОК и участников создания олимпийского движения.
Конфликт между МОК и ОКР начался после решения ОКР включить в свой состав олимпийские советы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в 2023 году. МОК заявил, что эти территории относятся к юрисдикции Национального олимпийского комитета Украины, поэтому такой шаг нарушает Олимпийскую хартию.
7 июля 2026 года исполком МОК решил временно восстановить членство ОКР, поскольку причина, по которой комитет был отстранён, по оценке МОК, была устранена. Одновременно МОК отменил свои рекомендации, призывавшие международные федерации ограничивать участие российских спортсменов.