Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На сайте МОК впервые с 2023 года заработал раздел про Россию

7 июля МОК временно снял ограничения по работе с ОКР.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Imago/TASS

На официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) впервые с 2023 года вновь стал доступен раздел, посвященный России.

На прошлой неделе исполком МОК временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР), а также отменил рекомендации международным спортивным федерациям, предусматривавшие ограничения в отношении российских спортсменов.

В октябре 2023 года МОК отстранил ОКР на неопределенный срок и лишил его статуса Национального олимпийского комитета России. Причиной стало включение в состав организации региональных олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Позже ОКР внес изменения в свой устав, исключив из состава всех региональных членов.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше