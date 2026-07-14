На сайте МОК впервые с 2023 года заработал раздел про Россию

На официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) впервые с 2023 года вновь стал доступен раздел, посвященный России.
На прошлой неделе исполком МОК временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР), а также отменил рекомендации международным спортивным федерациям, предусматривавшие ограничения в отношении российских спортсменов.
В октябре 2023 года МОК отстранил ОКР на неопределенный срок и лишил его статуса Национального олимпийского комитета России. Причиной стало включение в состав организации региональных олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Позже ОКР внес изменения в свой устав, исключив из состава всех региональных членов.
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В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.Читать дальше