Журова: МОК правильно не «прогнулся» под европейские провокации

Международный олимпийский комитет (МОК) правильно делает, что не «прогибается» под провокации европейских стран. Такое мнение высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя МОК сообщил, что организация не изменит позицию по участию российских спортсменов и восстановлению Олимпийского комитета России из-за письма европейских стран о возможном лишении финансирования комитета.
«Правильно, что МОК не стал “прогибаться” под провокации от европейских стран. Вряд ли эти провокации могли чем-то грозить. Политическое давление запрещено по хартии МОК, поэтому в данном случае все эти призывы не имели под собой основы», — приводит ТАСС слова Журовой.
Ранее МОК восстановил членство Олимпийского комитета России в организации и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. Девять европейских стран обратились к Еврокомиссии с предложением исключить МОК и международные федерации, допускающие россиян и белорусов, из программ финансирования ЕС.