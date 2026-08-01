День в истории: 1 августа 1936 года открылись Олимпийские игры в Берлине

Игры проходили на фоне усиливающегося политического напряжения в Европе и стали одними из самых заметных и обсуждаемых в истории олимпийского движения — на момент проведения соревнований во главе Германии уже стоял Адольф Гитлер.
Берлинская Олимпиада длилась с 1 по 16 августа 1936 года. В соревнованиях приняли участие 49 стран и около 4 тысяч спортсменов, что на тот момент стало рекордом по числу участников. Германия выставила самую многочисленную команду, а в программу Игр впервые вошли баскетбол, гандбол и гребля на байдарках и каноэ.
Особое место в истории этих Игр заняла церемония открытия: именно в Берлине был впервые использован олимпийский факел в современном формате эстафеты из Олимпии. Этот ритуал позже стал одной из главных традиций Олимпиад. Также Берлин-1936 вошел в историю как первая Олимпиада, которую транслировали по телевидению.
Спортивным героем тех Игр стал афро-американский легкоатлет Джесси Оуэнс, завоевавший четыре золотые медали. Его успехи стали одним из самых ярких символов Игр в Берлине и вошли в число ключевых эпизодов олимпийской истории.
В общем медальном зачете первое место заняла Германия, выиграв 33 золотые медали. Олимпиада 1936 года осталась в памяти не только как крупное спортивное событие, но и как Игры с ярко выраженным политическим контекстом.