День в истории: 1 августа 1936 года открылись Олимпийские игры в Берлине

Берлинская Олимпиада длилась с 1 по 16 августа 1936 года. В соревнованиях приняли участие 49 стран и около 4 тысяч спортсменов, что на тот момент стало рекордом по числу участников. Германия выставила самую многочисленную команду, а в программу Игр впервые вошли баскетбол, гандбол и гребля на байдарках и каноэ.