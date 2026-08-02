День в истории: 2 августа 1992 года гимнаст Виталий Щербо выиграл на Олимпиаде четыре медали за день

К тому моменту Щербо уже успел стать олимпийским чемпионом в командном многоборье и в личном многоборье. Однако именно 2 августа он провел день, который сделал его легендой: в финалах на коне, кольцах, брусьях и в опорном прыжке он оказался сильнее всех. В упражнениях на коне он разделил первое место с северокорейцем Пэ Гиль Су, а в остальных дисциплинах одержал победы единолично.