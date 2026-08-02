День в истории: 2 августа 1992 года гимнаст Виталий Щербо выиграл на Олимпиаде четыре медали за день

На Играх в Барселоне этот результат стал уникальным достижением, которое до сих пор остается одним из самых ярких в истории спортивной гимнастики.
К тому моменту Щербо уже успел стать олимпийским чемпионом в командном многоборье и в личном многоборье. Однако именно 2 августа он провел день, который сделал его легендой: в финалах на коне, кольцах, брусьях и в опорном прыжке он оказался сильнее всех. В упражнениях на коне он разделил первое место с северокорейцем Пэ Гиль Су, а в остальных дисциплинах одержал победы единолично.
По итогам Игр в Барселоне Щербо завоевал шесть золотых медалей, став самым титулованным спортсменом Олимпиады-1992. Это достижение было особенно впечатляющим еще и потому, что в тот день он мог выиграть и пятую золотую медаль, если бы не ошибка в вольных упражнениях, где он вылетел за пределы ковра.
Успех Щербо стал символом выдающегося уровня советской и постсоветской школы спортивной гимнастики. Позже он неоднократно признавался одним из величайших гимнастов в истории, а его результат 2 августа 1992 года остается редчайшим примером доминирования одного спортсмена на крупнейшем турнире.