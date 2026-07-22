Дегтярев назвал самые «отмороженные» спортивные федерации

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что Международный союз биатлонистов (IBU) и Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) занимают самую жёсткую позицию по вопросу допуска российских спортсменов.
«Самые отмороженные федерации — биатлон, лёгкая атлетика. Ждали июльского совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций, решение отрицательное. Сейчас процесс идёт, может занять месяцы, может, полгода, а может — опа и решение, как 7 июля», — сказал Дегтярёв в эфире радио «Комсомольская правда».
Он также заявил, что во время переговоров ощущает непонимание со стороны отдельных спортивных организаций.
«Знаю и слышу во время переговоров раздражение и непонимание. [Глава World Athletics Себастьян] Коу баллотировался на пост президента МОК и, видимо, подгадывает. Как говорят, англичанка гадит. Скорее, что-то личное. В МОК есть недоумение и раздражение. Они свой авторитет будут отстаивать, где-то публично, где-то нет», — отметил Дегтярёв.
IBU и World Athletics отстранили российских и белорусских спортсменов от своих соревнований в 2022 году. Несмотря на последующие рекомендации МОК допускать атлетов в нейтральном статусе и снять ограничения для юниоров, обе международные федерации сохранили действующие ограничения.