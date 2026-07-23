Дегтярев назвал «полной ахинеей» три фейка об ОКР

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев прокомментировал три распространенных, по его словам, фейка об ОКР. Он заявил, что слухи о требованиях Международного олимпийского комитета, отказе от новых регионов и финансовых выплатах в адрес МОК не соответствуют действительности.
По словам Дегтярева, утверждения о том, что МОК якобы потребовал сменить председателя ОКР из-за совмещения должностей с постом министра спорта, не имеют под собой оснований.
"Бред полный, полная ахинея. Сейчас раскручивают три фейка. Я про каждый расскажу.
Первый: якобы МОК поставил условием, что Дегтярева надо куда-то там передвинуть с поста председателя ОКР. Это бред. Этого нет. Олимпийская хартия разрешает министру возглавлять Олимпийский комитет при условии, что он избран на этот пост путем голосования. Что и было сделано в декабре 2024 года", — сказал Дегтярев.
Также глава ОКР назвал ложью сообщения о том, что организация якобы отказалась от новых регионов. Он пояснил, что комитет лишь провел административную реформу и ликвидировал региональные олимпийские советы.
«Второй фейк попробовали запустить, но тоже посыпались. Что мы, Олимпийский комитет России, якобы отказались от новых территорий… Ну просто бред сумасшедшего! Первое: Олимпийский комитет вообще не может от чего-либо отказываться. Наша работа проводится на территории России, которая закреплена в Конституции. Точка!» — подчеркнул он.
Третьим фейком Дегтярев назвал заявления о том, что ОКР перечисляет деньги МОК. По его словам, ситуация обратная — Международный олимпийский комитет распределяет часть своих доходов между национальными олимпийскими комитетами и федерациями.
«То, что мы за что-то там платим МОК. С призывами — хватит платить! Не мы платим МОК — МОК платит нам. Как и другим олимпийским комитетам и федерациям, перераспределяя прибыль, которую получили за продажу телетрансляций и коммерческих прав. Вот сейчас пойдет единовременная выплата в 10 тысяч долларов тем спортсменам, которые выступали на Олимпиаде в Милане. Мы сейчас ждем эти деньги», — сказал Дегтярев в интервью «КП Спорт».