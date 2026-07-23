Дегтярев назвал «полной ахинеей» три фейка об ОКР

«То, что мы за что-то там платим МОК. С призывами — хватит платить! Не мы платим МОК — МОК платит нам. Как и другим олимпийским комитетам и федерациям, перераспределяя прибыль, которую получили за продажу телетрансляций и коммерческих прав. Вот сейчас пойдет единовременная выплата в 10 тысяч долларов тем спортсменам, которые выступали на Олимпиаде в Милане. Мы сейчас ждем эти деньги», — сказал Дегтярев в интервью «КП Спорт».