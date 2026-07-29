Захарова иронично отреагировала на апелляцию НОК Украины в CAS

«Видимо, других проблем нет», — передает слова Марии Захаровой «Спорт-Экспресс».
7 июля исполком Международного олимпийского комитета (МОК) временно восстановил членство ОКР и рекомендовал отменить ограничения для российских спортсменов. По мнению НОК Украины, восстановление ОКР было проведено вопреки положениям Олимпийской хартии и без учета фактических обстоятельств, которые стали основанием для приостановления членства ОКР в 2023 году.
В октябре 2023 года МОК приостановил членство ОКР после включения в его состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Позже ОКР провел реорганизацию, в рамках которой были ликвидированы все 89 региональных олимпийских советов. В декабре 2025 года организация приняла новый устав, приведенный в соответствие с Олимпийской хартией. НОК Украины настаивает, что решение МОК было принято преждевременно, поскольку нарушения так и не были устранены.
Своим решением МОК предоставил российским спортсменам шанс принять участие в отборочных соревнованиях к летним Олимпийским играм в Лос-Анджелесе, которые пройдут с 14 по 30 июля 2028 года.