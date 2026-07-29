Захарова иронично отреагировала на апелляцию НОК Украины в CAS

В октябре 2023 года МОК приостановил членство ОКР после включения в его состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Позже ОКР провел реорганизацию, в рамках которой были ликвидированы все 89 региональных олимпийских советов. В декабре 2025 года организация приняла новый устав, приведенный в соответствие с Олимпийской хартией. НОК Украины настаивает, что решение МОК было принято преждевременно, поскольку нарушения так и не были устранены.