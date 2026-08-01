CAS сообщил о ходе рассмотрения иска Украины по допуску россиян

В CAS заявили, что дело находится на самой ранней стадии рассмотрения. На следующем этапе стороны обменяются письменными заявлениями, после чего будет назначен единоличный арбитр или сформирована коллегия арбитров.
29 июля стало известно, что НОК Украины просит отменить решение МОК, считая его противоречащим положениям Олимпийской хартии. В организации полагают, что права ОКР были восстановлены преждевременно и без надлежащей проверки.
7 июля исполком МОК временно восстановил в правах Олимпийский комитет России, а также отменил рекомендации для международных спортивных федераций и организаторов соревнований об ограничениях на участие российских спортсменов.
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Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.Читать дальше