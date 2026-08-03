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Дегтярев рассказал о новых санкциях для сменивших гражданство

Министр спорта России Михаил Дегтярев в интервью журналу «Эксперт» прокомментировал возможные меры против российских спортсменов, решивших сменить спортивное гражданство.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Мы придем к тому, что будем заключать юридически обязывающие соглашения — не с государством, а между федерациями и спортсменами. Когда спортсмен уходит и меняет флаг, международная федерация по своим уставам вводит в отношении него карантин. Срок разный — от двух до трех, а иногда и до четырех лет.

Теоретически, если спортсмен компенсирует все расходы, понесенные на него государством и федерацией, карантин может быть сокращен. Но в принципе нельзя пускать это на самотек. Государство тратит большие деньги на карьерную траекторию того или иного спортсмена. До 1,5 млн рублей в год на одного.

Как министр я не могу поддержать смену спортивного гражданства. От меня вы не услышите, что это просто личное дело спортсмена. Я призываю всех выступать под флагом великой спортивной державы — России. Но если это юниор, то решение за родителями. Никаких претензий к самому спортсмену мы предъявить не можем», — сказал Дегтярев.

В феврале Дегтярев предложил запретить въезд в Россию спортсменам, сменившим спортивное гражданство на иностранное. Его предложение вызвало критику со стороны части спортивного сообщества, где инициативу назвали спорной и чрезмерно жесткой.