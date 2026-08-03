Дегтярев: WADA может полностью восстановить РУСАДА уже осенью

«Это отдельная тема, по которой мы тоже серьезно продвинулись. Проблема была в том, что четыре года дело лежало у нас под сукном по непонятным для меня причинам. То есть, понимаете, вопрос был не к плохой работе WADA, к ее нежеланию нами заниматься или политизированности организации. Все гораздо прозаичнее. Мы сами этим кейсом до недавнего времени практически не занимались.



Первая проблема заключалась в том, что мы, как и любая страна — подписант Всемирного антидопингового кодекса и участник Всемирного антидопингового движения, должны были обеспечить соответствие положений Кодекса и внутреннего законодательства. До недавних пор этого не было. Сейчас приняты изменения в закон “О физической культуре и спорте в РФ”. Там появились нужные коррективы. И теперь есть все основания для прекращения в Спортивном арбитражном суде дела с WADA по поводу нашего отстранения.



Иными словами, сейчас мы выходим из арбитражного суда с мировым соглашением, и претензии к РУСАДА должны быть в ближайшее время сняты. После этого приедут аудиторы, проверят соответствие нашего агентства требованиям Кодекса и исполком WADA примет решение о восстановлении. Если мы успеем всё это сделать — а мы уже приглашаем аудиторов, то осенью РУСАДА вполне может вновь обрести полноценный статус соответствия в рамках Всемирного антидопингового агентства.



Есть еще один трек антидопинговой политики — это взносы. Мы с 2023 года не платили взносы. Но не потому, что не хотели. У нас есть и деньги, и желание. Просто платежи из-за санкций не проходили технически, банки отказывали в транзакции. Сейчас обсуждаем с WADA, как перечислить агентству деньги», — сказал Дегтярев.